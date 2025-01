Benefizschafkopfen zugunsten von BR-Sternstunden

Am Sonntag, 19. Januar, findet um 14 Uhr in der Gaststätte Daferner in Schönesberg ein Benefizschafkopfturnier zugunsten von BR-Sternstunden statt. Das Startgeld beträgt 15 Euro, als Gewinne gibt es unter anderem eine viertägige Berlinfahrt mit MdB Reinhard Brandl, ein Besuch für zwei Personen bei MdL Karl Straub im bayerischen Landtag, eine Stadtführung in Neuburg mit Matthias Enghuber oder eine Flasche Champagner. Anmeldungen nimmt Stephanie Bendicks unter Telefon 0160/5503650 entgegen. (AZ)