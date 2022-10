Schönesberg

Gesang, Humor und Tradition: So war das Oktoberfest der Wirtshausmusiker

Plus Zehn Musikformationen messen sich beim Oktoberfests der Wirtshausmusikanten in Schönesberg – und sorgen ordentlich für Stimmung. Wer bei Jury und Publikum am meisten überzeugt.

Von Andrea Hammerl

Das war eine schwierige Entscheidung – fürs Publikum wie für die vierköpfige Jury. Zehn Musikformationen – Alleinunterhalter, Duos oder Trios – traten am Samstagabend beim vierten Oktoberfest der besten Wirtshausmusikanten an, um einen der vier ausgelobten Preise zu gewinnen. Musikalisch auf hohem Niveau und unterhaltsam waren sie alle, mal lag der Schwerpunkt auf Instrumentalmusik, mal auf Gesang oder Humor, oft auch in gekonnter Mischung kombiniert.

