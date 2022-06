"Gut durch die Pandemie gekommen": Maschinenring zieht positive Bilanz

Plus Hermann Frank bleibt Vorsitzender des Maschinen- und Betriebshilferings Neuburg-Schrobenhausen. Die Zahlen sind besser, als erwartet, doch das Personal schwindet.

Hermann Frank aus Ried bleibt Vorsitzender vom Maschinen- und Betriebshilfsring (MR) Neuburg-Schrobenhausen. Ihm steht weiterhin Hannes Pöttmesser aus Längloh als Stellvertrter zur Seite. Beide wurden bei der jüngsten Mitgliederversammlung in ihren Ämtern bestätigt. Zu den neuen Vorstandsmitgliedern gehören Josef Starringer, Gerenzhausen, Alexander Heckmair, Mühlried, und Dominik Schlecht, Strauppenhof. Aus dem Gremium schieden aus Peter Popfinger aus Weichselbaum (34 Jahre im Gesamtvorstand), Anton Stemmer, aus Sandizell (29 Jahre) und Josef Haag aus Sallach (25 Jahre). Sie wurden gebührend verabschiedet und geehrt.