Schönesberg

vor 21 Min.

SB-Hofladen Teil 11: Der Strixner-Hof in Schönesberg

Plus Bei den Strixners in Schönesberg gibt es neben der Knolle auch Freilandeier und Zwiebeln. Im Winter kommt ein besonderes Schmankerl aus Sevilla dazu.

Von Laura Gastl

Was da auf dem Strixner-Hof in Schönesberg steht, ist kein Möbelstück. In dem selbst gebauten Schrank aus Holz verbergen sich Kartoffeln, ein Kühlschrank mit Eiern sowie – je nach Saison – Zwiebeln: Es handelt sich um den Hofladen im Selbstbedienungsformat der Familie Strixner.

