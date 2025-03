Wie sieht die Ernährung der Zukunft aus? Der Frage ging Zukunftsforscher Daniel Anthes auf der 64. Mitgliederversammlung des Maschinen- und Betriebshilferings Neuburg-Schrobenhausen nach. Vor dem Vortrag des Gastreferenten zogen Vorsitzender Hermann Frank und Geschäftsführer Joachim von Rotenhan eine positive Bilanz mit trotz sinkender Mitgliedszahlen konstantem Gesamtverrechnungswert von rund 7,71 Millionen Euro und positivem Kassenbericht, vor allem dank des Gewinnanteils des Tochterunternehmens DoPaS.

Wenn auch so manches Szenarium, das Diplom-Wirtschaftsgeograph Antes entwarf – vorsichtig ausgedrückt – gewöhnungsbedürftig anmutete, so war die Gesamtbotschaft doch positiv. Den vielfach bemühten und entsprechend abgedroschenen Begriff der Nachhaltigkeit füllte er mit Inhalten, rief angesichts der herrschenden Omnikrise zu Kreativität und kritischem Optimismus auf. „Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen“, zitierte der Referent den Schriftsteller Max Frisch abschließend. Womit alles gesagt war: Krisen annehmen und das Beste daraus machen.

Wie komplex, aber auch teilweise paradox die Zukunft aus seiner Sicht ist, zeigte Antes in seinem humorvollen und spannenden Vortrag „Wie neue Lebensstile unsere Ernährung von morgen prägen“ auf. Der Landwirtschaft sagte er voraus, sie werde in die Höhe statt in die – kleiner werdende – Fläche gehen.

Der Mensch der Zukunft wird Fleisch und Milch genauso essen, wie hochwertiges, pflanzliches Eiweiß

Um unabhängiger von anderen Regionen zu werden, könnte etwa Soja auch in Europa angebaut werden. Jedenfalls seien 73 Prozent der Anbaufläche dafür geeignet. Antes zeigte Makro- wie Mikrotrends auf und plädierte für eine versöhnliche Zukunft zwischen den Extremen. Weder sollte der „Mighty Power Ball“, die alle wichtigen Nährstoffe und Energie enthaltene Pille die Ernährung der Zukunft sein, noch könne die traditionelle Ernährung und derzeitige Lebensmittelverschwendung dauerhaft so weitergehen.

Er wünscht sich „keinen Ersatz“ unserer Lebensmittel, „sondern Bereicherung“. Der Mensch der Zukunft werde ein echter Omnivore sein und Fleisch und Milch ebenso auf dem Speiseplan haben wie hochwertiges pflanzliches Eiweiß.

„Mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass wir in den 24 Jahren, die ich dabei bin, rund ein Viertel unserer Mitgliedsbetriebe verloren haben“, schickte Rotenhan seinem Geschäftsbericht voraus, mitgebracht hatte er die Zahlen der vergangenen 20 Jahre. Waren es im Jahr 2002 noch 1907, so sind es mittlerweile nur noch 1569 Betriebe, die im Maschinenring Neuburg-Schrobenhausen organisiert sind.

Marschinenringe Neuburg-Schrobenhausen: Mitgliedsbeitrag wird um 50 Prozent erhöht

„Hier sieht man den Strukturwandel ganz deutlich“, meinte Rotenhan. Noch deutlicher sank die Zahl der aktiven Mitglieder, während die Fördermitglieder sich von zwei auf 218 erhöhten, weil die meisten Betriebe auch nach Aufgabe und Flächenverpachtung als Mitglied dabeiblieben. Der Mitgliedsbeitrag wird von bisher 40 auf 60 Euro erhöht.

Seinen Bericht hatte Rotenhan ungewohnt, aber durchaus logisch aufgebaut, indem er seine Mitarbeiterinnen mit ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen vorstellte. Neu ist Birgit Keller, die unter anderem für Zuckerrübenmitarbeiter zuständig ist. Den Abrechnungsservice betreut Anita Weis, die rund 10.000 Belege im Jahr abrechnet. Renate Pickhard kümmert sich um die Buchhaltung, Birgit Stricker um die Lohnabrechnung für 17 Mitgliedsbetriebe und der eigenen Mitarbeiter sowie die der Tochterunternehmen DoPaS, Regenerg und der Personaldienste.

Der Gesamtverrechnungswert 2024 blieb mit 7,71 Millionen Euro auf nahezu gleicher Höhe wie im Vorjahr. Den größten Anteil hat mit 31,1 Prozent die Körnerernte, gefolgt von Mais und Silage mit 21,2 Prozent, dem Maschinenverleih (12,2), Hackfruchternte (8,8), Futterbau und Strohernte (7,0), Organische Düngung (6,8) und Betriebshilfe (6,1). Der Rest entfiel auf Bodenbearbeitung, Düngung, Saat und Hacken, Forstmaschinen, Sonderkulturen und Pflanzenschutz.

Die Sparte Betriebshilfering mit den drei Säulen Betriebshilfe, Haushaltshilfe und die erst seit drei Jahren angebotene Alltagsbegleitung für Senioren stellte Sieglinde Hutter vor und machte gleich Werbung für nebenberufliche Kräfte, die in allen drei Bereichen gesucht würden. Geleistet wurden insgesamt 33.000 Einsatzstunden, davon 25.082 in der Landwirtschaft (plus 9200), 5729 im Haushalt (in etwa konstant) und deutlich ansteigend 2184 in der Alltagsbegleitung.

„Wir haben ein schweres Jahr hinter uns, durch Personalwechsel ist geballtes Wissen verloren gegangen“, beendete Rotenhan seinen Bericht über die Tochterunternehmen, die zusammen rund 3,16 Millionen Umsatz erzielten. Doch den neuen Mitarbeitern sei es gut gelungen, sich durchzubeißen. Philipp Birgmeier vom Fachbereich Agrar stellte das MeinAckerPortal vor, ein umfassendes Digitalisierungspaket für die Landwirtschaft, das unter anderem bei Dokumentation und Antragsstellung, aber beispielsweise auch bei der Düngebedarfsermittlung unterstützt.