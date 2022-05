Schon zum zweiten Mal: Schernfelder wird Opfer von Enkeltrickbetrügern

Ein Rentner aus Schernfeld ist am Dienstag Opfer eines Enkeltrickbetrugs geworden – und das nicht zum ersten Mal. Jetzt ermittelt die Kripo in dem Fall.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Nachmittag bei einem Senior aus Schernfeld (Kreis Eichstätt) angerufen und sich als sein Enkel ausgegeben. Er berichtete davon, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nur durch eine Kaution, so erklärte dann eine weitere Person am Telefon, könne der Enkel vor einer Haft bewahrt werden.

Enkeltrickbetrug: Der Senior übergab in Ingolstadt 7000 Euro

Durch geschickte Gesprächsführung gelang es laut Polizei den Tatverdächtigen, den Mann dazu zu bewegen, 7000 Euro von seiner Bank abzuheben. Er übergab letztlich nicht nur das Geld, sondern auch Schmuck in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags an einen unbekannten Mann. Die Übergabe fand am Mittwoch gegen 18 Uhr in Ingolstadt an der Kreuzung Jesuitenstraße/Neubaustraße statt.

Die Kripo Ingolstadt sucht nach den Enkeltrickbetrügern

Bereits im Jahr 2019 war der Rentner auf einen Enkeltrickbetrüger hereingefallen. Damals hatte er 28.000 Euro übergeben. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Der Verdächtige, dem der Rentner das Geld übergeben hat, ist etwa 40 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (nr)