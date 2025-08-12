Schreckschusspistolen-Attacke im Straßenverkehr: 19-jähriger Neuburger steht vor Gericht

Wer hat wen im Straßenverkehr provoziert? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Neuburger Amtsgericht in einer aktuellen Verhandlung. Auf der Anklagebank sitzt ein 19-jähriger Neuburger, er hat auf einen anderen Autofahrer viermal mit einer Schreckschusspistole geschossen. Die Beschreibungen, was unmittelbar vor dem Zwischenfall passiert ist, gehen jedoch weit auseinander. Der Angeklagte beschuldigt vor allem den Geschädigten.

Anna Hecker

86633 Neuburg

Schreckschusspistole