Schreckschusspistolen-Attacke im Straßenverkehr: 19-jähriger Neuburger steht vor Gericht

Weil er mit einer Schreckschusspistole auf einen anderen Autofahrer geschossen hat, steht ein 19-jähriger Neuburger vor Gericht. Er sieht die Schuld jedoch nicht bei sich.
Von Anna Hecker
    Ein 19-jähriger Neuburger steht vor Gericht, weil er auf einen anderen Autofahrer mit einer Schreckschusspistole geschossen hat.
    Ein 19-jähriger Neuburger steht vor Gericht, weil er auf einen anderen Autofahrer mit einer Schreckschusspistole geschossen hat. Foto: picture alliance / dpa (Symbolbild)

    Wer hat wen im Straßenverkehr provoziert? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Neuburger Amtsgericht in einer aktuellen Verhandlung. Auf der Anklagebank sitzt ein 19-jähriger Neuburger, er hat auf einen anderen Autofahrer viermal mit einer Schreckschusspistole geschossen. Die Beschreibungen, was unmittelbar vor dem Zwischenfall passiert ist, gehen jedoch weit auseinander. Der Angeklagte beschuldigt vor allem den Geschädigten.

