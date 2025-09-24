Schriftstellerin Jagoda Marinić erhält Ernst-Toller-Preis 2025

Die Ernst-Toller-Gesellschaft mit Sitz in Neuburg an der Donau verleiht den 13. Ernst-Toller-Preis für herausragende Leistungen im Grenzbereich von Literatur und Politik am 27. September an die deutsche Schriftstellerin und Publizistin Jagoda Marinić. Erstmalig wird es die Gelegenheit geben, die Preisträgerin nicht nur im Rahmen des Festakts im Stadttheater Neuburg an der Donau kennenzulernen, sondern am darauffolgenden Sonntag, den 28. September, auch vertiefend im Rahmen einer Matinee in der Stadtbücherei im Bücherturm.

Jagoda Marinić erhält Ernst-Toller-Preis 2025 und liest am 28. September im Bücherturm

Jagoda Marinić ist Schriftstellerin, Publizistin, Podcasterin, Kuratorin und Kulturmanagerin – in erster Linie aber ist sie eine engagierte Intellektuelle, der es auf außergewöhnliche Weise gelingt, für ihre gesellschaftspolitischen Analysen Worte zu finden, die nicht nur verständlich sind, sondern auch eine Perspektive zu geben vermögen.

Als feste Kolumnistin für den Stern, als Host des erfolgreichen ARD-Podcasts „Freiheit Deluxe“ sowie von „Apokalypse & Filterkaffee“, als Moderatorin des „arte“-Talks „Das Buch meines Lebens“, als Kuratorin des internationalen Literaturfestivals feeLit sowie als Gründerin des Interkulturellen Zentrums in Heidelberg ist die Politik- und Literaturwissenschaftlerin längst zur etablierten Stimme im Diskurs geworden, einer Stimme, die für Dialog und Demokratie und gegen die Resignation plädiert.

Noch während ihres Studiums wurde Marinić vom Suhrkamp Verlag entdeckt, in dem ihr Debüt „Eigentlich ein Heiratsantrag“ erschien. Seitdem schreibt sie Essays, Erzählungen und Romane und hat mit „Wer war Kitty Genovese?“ auch ein Theaterstück verfasst, das 2011 für den Leonhard-Frank-Preis nominiert war. 2013 erschien ihr Roman „Restaurant Dalmatia“, der Migration, Integration und die verschiedenen Generationen der sogenannten Gastarbeiter in Deutschland literarisch thematisierte und seiner Zeit weit voraus war.

Ernst-Toller-Gesellschaft würdigt Marinić für ihr Eintreten für soziale Gerechtigkeit

In ihrem aktuellen Buch „Sanfte Radikalität. Zwischen Hoffnung und Wandel“ versucht Marinić in einer Zeit, in der vielen die Zuversicht abhandenkommt, zwischen utopischem Denken und machbaren Lösungen zu vermitteln. Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen beim Aufbau des Interkulturellen Zentrums Heidelberg zeigt die Autorin in ihrem Essay, wie gesellschaftlicher Wandel auch leise und nachhaltig gelingen kann. Anstelle von lauten Forderungen und sozialer Polarisierung betont sie die Kraft der Beharrlichkeit, der Empathie und des Dialogs und erzählt, wie sie ihre Ideen verwirklichen und Menschen dafür begeistern konnte – mit sanfter Radikalität.

Die Jury des Ernst-Toller-Preises betont, „dass Marinić ihre Stimme nicht nur als Autorin, sondern auch als öffentliche Intellektuelle nutzt, die gesellschaftliche Entwicklungen kritisch beobachtet und mitgestaltet. In einer Zeit politischer Umbrüche würdigt die Toller-Gesellschaft mit dieser Auszeichnung eine Schriftstellerin, die die Tradition kritischen, engagierten Schreibens in die Gegenwart führt. In ihren Romanen und Erzählungen behandelt sie drängende Fragen unserer Zeit, Fragen nach Identität und Herkunft, mit poetischer Sensibilität. Ihre Essays inspirieren zu einem neuen Blick auf Feminismus, Diversität und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit Toller verbindet Marinić ihre humanistische Grundhaltung, ihr entschiedenes Eintreten für soziale Gerechtigkeit und eine offene Gesellschaft, in Zeiten, in denen demokratische Werte zusehends unter Druck geraten.“ (AZ)