10.000 Euro Schaden: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen verletzt sich 71-jähriger Motorradfahrer schwer. Die Unfallursache ist bislang noch ungeklärt.

Bei einem Zusammenstoß auf der Staatsstraße 2048 hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Dies teilte die Polizei mit. Ein 71-Jähriger aus den Niederlanden fuhr mit seinem Motorrad als Spitzenfahrer einer dreiköpfigen Motorradgruppe auf der Staatsstraße 2048 von Probenhausen Richtung Freinhausen.

Aus noch unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stieß gegen die linke Seite eines entgegenkommenden Sattelzuges, welcher von einer 37-Jährigen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gelenkt wurde. Anschließend kam der Motorradfahrer im Grünstreifen zum Liegen und wurde von seinen Begleitern erstversorgt.

Motorradfahrer kommt nach Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus

Durch den Rettungswagen erfolgte anschließend die Verlegung ins Klinikum Ingolstadt. Zur Spurensicherung und Unfallrekonstruktion kam ein Gutachter zur Unfallstelle, der Fahrtenschreiber des Sattelzuges wurde ebenfalls ausgelesen. Nach diesem ersten Zusammenstoß kam es dann noch zu einer Streifkollision zwischen dem 63-jährigen Schlussfahrer der Motorradgruppe und dem Lastwagen, wobei der Kradfahrer leicht am linken Arm verletzt wurde. Eine Behandlung am Unfallort war nicht erforderlich. Am Krad des 71-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Schaden am Sattelzug liegt bei etwa 500 Euro. (AZ)