12-Jähriger wird von Raser erfasst und schwer verletzt: Fahrer flüchtet

Ein 12-jähriger Junge ist am Montagabend in einem Wohngebiet in Schrobenhausen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Fahrer kümmerte sich nicht um das Opfer, sondern flüchtete vom Unfallort. Jetzt sucht die Polizei Schrobenhausen mit Hochdruck nach dem Fahrer oder der Fahrerin. Augenzeugen werden aufgerufen, Hinweise zu geben. Auch per Radio sucht die Polizei nach Hinweisen nach der unfallflüchtigen Person.

Gegen 19.10 Uhr kam es zu dem verheerenden Zusammenstoß. Der Bub fuhr mit seinem Fahrrad die Straße „In der Birks“ im Schrobenhausener Ortsteil Mühlried in westliche Richtung. Als er die Altenfurter Straße überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Autos. Der Junge wurde er von dem Fahrzeug erfasst, dass laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

Der Bub wurde durch die Heftigkeit des Aufpralls rund 40 Meter weit geschleudert. „Laut Zeugenangaben soll der Autofahrer mit weit überhöhter Geschwindigkeit, Zeugen sprechen von bis zu 100 km/h, unterwegs gewesen sein. Und an der Unfallstelle ist Tempo 30 Beschränkung“, berichtet Christian Linden, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Schrobenhausen.

Erschütternder Unfall in Schrobenhausen: Autofahrer lässt angefahrenden Jungen schwer verletzt zurück

Der Junge blieb schwer verletzt am Fahrbahnrand liegen. Mehrere Anwohner, die den lauten Aufprall gehört hatten, kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten. Dienststellenleiter Linden lobt das Verhalten der Nachbarn: „In so einem Fall ist es ganz wichtig, dass man zunächst einmal den Verletzten anspricht, soweit er ansprechbar ist und ihm einfach ein Gefühl davon gibt, dass jemand da ist und sich um ihn kümmert und er nicht einfach alleine auf der Straße liegt. Gerade bei Kindern ist das ganz extrem wichtig.“

Icon vergrößern Schwer verletzte Junge wurde mit dem Rettungswagen abgeholt und dann per Hubschrauber in ein Speziakrankenkaus geflogen. Foto: vifogra Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schwer verletzte Junge wurde mit dem Rettungswagen abgeholt und dann per Hubschrauber in ein Speziakrankenkaus geflogen. Foto: vifogra

Angesichts der Ereignisse ist das Entsetzen in der Nachbarschaft und darüber hinaus groß. Der Unfallfahrer war direkt nach dem Zusammenprall in nördliche Richtung davongerast, heißt es von der Polizei. Auch Rettungskräfte verständigte der Fahrende nicht. Der Junge wurde mit dem Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung, der am nächstgelegenen Fußballplatz gelandet war, in eine Spezialklinik geflogen. Am Dienstagnachmittag meldet die Polizei Schrobenhausen, dass das Kind operiert wurde und außer Lebensgefahr ist.

Noch am Abend begannen vor Ort umfangreiche Untersuchungen der Unfallgutachter. Ein Team der Dekra war vor Ort. Die Polizei Schrobenhausen betreibt in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei Ingolstadt derzeit umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Unfallort, die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter zur Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt.

Polizei Schrobenhausen sucht nach Zeugen: Wer hat einen hellen Wagen gesehen?

Die Polizei bittet dringend um weitere Zeugenhinweise auf das flüchtige Fahrzeug, es wird beschrieben als ein sehr heller (weißer oder beiger) größerer Wagen, entweder SUV oder Kombi, Hinweise auf Teile des Kennzeichens werden derzeit noch ausgewertet. „Wir gehen davon aus, dass das Fahrzeuge einen deutlichen Frontschaden haben muss“, sagt der Schrobenhausener Polizeichef Christian Linden, der sich selbst vor Ort ein Bild von den Geschehnissen gemacht hat.

Icon vergrößern Unfallgutachter waren noch in der Nacht in Mühlried vor Ort. Foto: vifogra Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Unfallgutachter waren noch in der Nacht in Mühlried vor Ort. Foto: vifogra

Wichtig für die weiteren Ermittlungen wären Zeugen, die das flüchtende Fahrzeug vor oder nach dem Unfall beobachtet haben, es soll mit weit überhöhter Geschwindigkeit (erlaubt ist an der Unfallstelle 30 km/h) gefahren sein – möglicherweise befährt das Fahrzeug die Strecke regelmäßig und ist daher Zeugen vielleicht schon bekannt. Wichtig wären auch Hinweise auf Fahrzeuge, die auf die Beschreibung passen und einen frischen Frontschaden aufweisen (Kühler, Motorhaube, Frontscheibe) oder plötzlich nicht mehr am üblichen Parkplatz abgestellt werden. Während des Dienstag erreichte die Polizei mehrere Hinweise, eine Arbeitsgruppe wurde eingerichtet.

Des weiteren werden Kfz-Werkstätten mit Bezug zu Schrobenhausen um Hinweise auf evtl. passende Reparaturaufträge in den nächsten Tagen gebeten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schrobenhausen unter Tel. 08252/8975-0. (AZ)