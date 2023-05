35-jährige Neuburgerin fährt mit 1,6 Promille Auto

Die Polizei hat in Schrobenhausen Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei fiel eine Frau aus Neuburg auf. Sie hatte zu viel getrunken.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Regensburger Straße in Schrobenhausen hat die Polizei am Sonntag gegen 4.40 Uhr bei einer 35-jährigen Verkehrsteilnehmerin aus dem Gemeindebereich Neuburg deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Weiterfahrt der Frau wurde unterbunden, teilt die Polizei mit. Die 35-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. In Zusammenhang mit dem eingeleiteten Strafverfahren gegen sie muss die Frau mit dem Entzug ihrer Fahrerlaubnis rechnen. (AZ)