Ablenkung im Straßenverkehr: 41 Handy-Sünder erwischt

In der vergangenen Woche hat die Polizei Schrobenhausen besonderes Augenmerk auf die Ablenkung im Straßenverkehr gelegt. Bei mehreren Kontrollen an verschiedenen Tagen im Stadtgebiet von Schrobenhausen und entlang der B300 beanstandeten die Beamten insgesamt 41 Autofahrer, die während der Fahrt ihr Handy nutzten. Dabei fiel auf, dass das klassische Telefonieren mit dem Mobiltelefon in der Hand inzwischen die Ausnahme darstellt. Vielmehr habe man zahlreiche Verkehrsteilnehmer festgestellt, die während der Fahrt Textnachrichten verfassten, so die Polizei.

Schrobenhausen: Polizei ahndet 41 Autofahrer wegen Handy-Nutzung am Steuer

Untersuchungen zeigen, dass Ablenkung eine häufige Ursache für schwere Verkehrsunfälle ist. Auch bei der Polizei Schrobenhausen müssten immer wieder Unfälle aufgenommen werden, bei denen Fahrzeuge aus unerklärlichen Gründen von der Straße abkommen oder in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilt. In vielen Fällen sei davon auszugehen, dass Ablenkung, insbesondere die Nutzung eines Mobiltelefons, eine Rolle spiele. Die Dunkelziffer in diesem Bereich dürfte hoch sein.

Die 41 Autofahrer, die in dieser Woche erwischt wurden, müssen jeweils mit einem Bußgeld von 100 Euro zuzüglich Gebühren und einem Punkt in der Verkehrssünderkartei rechnen. Die Polizei Schrobenhausen kündigte an, auch zukünftig verstärkt Kontrollen durchzuführen. (AZ)