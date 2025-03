Frontalzusammenstoß auf dem Supermarktparkplatz: Frau wird verletzt

Eine Frau aus Aichach ist bei einem Unfall in Schrobenhausen verletzt worden. Passiert ist dieser am Samstagnachmittag. Wie die Polizei Schrobenhausen mitteilt, wollte eine 61-jährige Schrobenhausenerin mit ihrem Auto zum Einkaufen und bog nach links auf den Parkplatz des Verbrauchermarktes ein. Sie übersah hierbei das entgegenkommende Fahrzeug der 64-jährigen Aichacherin. Es kam es zum Frontalzusammenstoß. Die Frau aus Aichach erlitt Prellungen an der Brust, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren in Folge nicht mehr fahrbereit. (AZ)

