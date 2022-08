Am Donnerstag beginnt das Schrobenhausener Volksfest

Zur fünftägigen Schrobenhausener Wiesn am 4. August wird Ministerpräsident Markus Söder erwartet. Veranstalter sprechen von einem „super Programm“.

Lauscht man dem Organisationsteam, blickt Schrobenhausen von 4. bis 8. August nach Jahren der Wiesn-Abstinenz einem zünftigen Volksfest entgegen. Das Programm jedenfalls steht. Auch der bayerische Ministerpräsident kommt darin vor.

Das erste Mal in der derzeitigen Konstellation aus Brauerei-Kühbach-Chef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, Festwirt-Lanzl-Geschäftsführerin Michaela Kemper sowie Veranstalterin Martha Stief und ihrem Mann Josef Plöckl gab es das Schrobenhausener Volksfest vor drei Jahren. Gemeinsam habe man seinerzeit alles umgekrempelt, blickt von Beck-Peccoz zurück, „es war auf Anhieb ein riesen Erfolg“. Den will man nun freilich wiederholen. „Wir haben ein super Programm“, ist Kemper überzeugt. Von Beck-Peccoz geht sogar so weit: „Es folgt ein Knaller auf den nächsten.“

Organisieren das Schrobenhausener Volksfest gemeinsam: (von links) Josef Plöckl, Veranstalterin Martha Stief, Lanzl-Geschäftsführerin Michaela Kemper und Brauereichef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz. Foto: Ute De Pascale

Durch „besondere Verbindungen“ habe es geklappt, den bayerischen Ministerpräsidenten nach Schrobenhausen zu bekommen, sagt Schrobenhausens CSU-Ex-Bürgermeister Josef Plöckl gewohnt vielsagend. Nach einem Standkonzert zum Volksfestauftakt am Donnerstag um 18 Uhr werde Söder „mit einem der ältesten Lanz-Bulldogs“ vom Rathaus gen Stief’schen Volksfestplatz kutschiert, wo er nach kurzer Rede die allererste von Bürgermeister Harald Reisner frisch gezapfte Maß in Händen halten soll.

In den Folgetagen gibt es den Tag der Vereine und Betriebe (Freitag), den Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen und Marionettentheater (Samstag), eine Festmesse mit Stadtpfarrer Georg Leonhard Bühler und ein Oldtimertreffen (Sonntag) sowie den Seniorennachmittag (Montag). Was die Fahrgeschäfte betrifft, sind viele Actionlevels abgedeckt: vom gemütlichen Kinderkarussell über den klassischen Autoscooter bis zu „Beach Jumper“, Geisterbahn und „Dancing Monster“.

Kulinarisch werden die Gäste auf dem Festgelände mit Steckerlfisch, Eis, Crêpes, Süßem oder Bubble-Tea verwöhnt. Drinnen im Festzelt finden 2200 Personen Platz, draußen im Biergarten weitere 300. Neben Weißbierausschank gibt es auch eine Cocktailbar. Und: Der Preis pro Maß – das lag Martha Stief am Herzen – liegt mit 9,90 Euro unter der Zehn-Euro-Grenze.

Diese Bands spielen auf dem Volksfest in Schrobenhausen

Kein Volksfest ohne Musik: Die DJs Gibbs, Pitzekind, Bartho oder Gingha bespielen den Partystadel. Unter anderem Hohenwarter Marktkapelle, Hoagartn-Musi, Evergreens und Geschwister Reitberger mischen beim Volksfest ebenfalls mit. „Eine der besten Partybands Deutschlands“ komme mit Ois Easy und mit Nachtstark „eine Kultband vom Münchner Oktoberfest“, verspricht Kemper, die betont: Der derzeit heiß debattierte Song „Layla“ dürfe in ihrem Festzelt gespielt werden. „Ich halte nichts davon, Bands etwas zu verbieten.“ Ein Feuerwerk beendet das Volksfest, nachdem CSU-Generalsekretär Martin Huber zuvor beim politischen Abend laut Plöckl „seinen Einstand feiert“.

Organisiert zwar unter schwierigen Bedingungen, wie die Beteiligten mehrfach betonen, freuten sich nach der „Zwangspause“ alle darauf, endlich wieder loszulegen, versichert von Beck-Peccoz – zumindest jene Schausteller, Standbetreiber und Musiker, die es über die Corona-Jahre geschafft haben. Denn die Themen der Zeit machen natürlich auch vor lokalen Festen nicht halt. Auch Martha Stief und Josef Plöckl beschäftigten sie: „Wir haben lange nachgedacht, ob man überhaupt noch ein Fest abhalten soll unter diesen Bedingungen“, nimmt Plöckl Bezug auf das aktuelle Tagesgeschehen. „Ausschlaggebend war dann die Genehmigung des Oktoberfests.“ Für das Thema „Personalnot in der Gastronomie“ indes gibt es eine Lösung: „Gewisse Teile werden als Selbstbedienungsbereich deklariert“, verkündet Michaela Kemper.

