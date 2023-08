Am Schrobenhausener Kreiskrankenhaus gibt es einen neuen Pflegedirektor

Lukas Pfundheller ist bereits seit Mai an der Klinik und bringt 18 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen mit. Welche Ziele er hat und was ihm wichtig ist.

Mit Lukas Pfundheller hat das Schrobenhausener Kreiskrankenhaus einen neuen Pflegedirektor. Wie es in einer Mitteilung der Klinik heißt, wird er mit seiner langjährigen Erfahrung im Gesundheitswesen und seiner Führungsphilosophie eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung der Pflegeabteilung des Krankenhauses spielen. Bereits im Mai erfolgte die Einstellung, nach 100 Tagen kann er nun eine erste Bilanz ziehen.

Mit über 18 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen bringt Lukas Pfundheller ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen in der Pflege mit. Vor seinem Eintritt in das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen war er unter anderem über fünf Jahre Pflegedirektor an der Ilmtalklinik in Pfaffenhofen. Er bringt nicht nur viel Fachwissen, sondern auch eine starke Vision für die Mitarbeiterführung mit.

Wie es weiter in der Mitteilung heißt, ist "seine Philosophie von Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit geprägt". Dazu sagt er selbst: „Unsere Mitarbeiter sind das Rückgrat unseres Krankenhauses. Ihre Zufriedenheit und ihr Wohlbefinden sind für mich von höchster Priorität." Er glaubt an eine offene Kommunikation und daran, die Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen.

"Wir sind stolz, Lukas Pfundheller in unserem Team zu haben. Seine Betonung von Transparenz und offener Kommunikation wird dazu beitragen, die Zufriedenheit unserer Pflegeabteilungen zu steigern", sagt Holger Koch, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses. Dazu ergänzt Pfundheller: „Der Teamspirit hier ist großartig." Und genau darauf möchte er aufbauen. (AZ)

