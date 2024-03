Audi-Fahrer wird nachts ohne Führerschein erwischt

Weil er ohne Führerschein in Schrobenhausen unterwegs war, muss ein Audifahrer seinen Wagen stehen lassen.

Ein 22-jähriger Schrobenhausener ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Max-Reger-Straße in Schrobenhausen ohne Führerschein erwischt worden. Er kam gegen 3 Uhr nachts in eine Verkehrskontrolle, dabei konnte der Audi-Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen. Sein Auto musste er stehen lassen und sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch