Auto überschlägt sich: 81-Jähriger muss nach Unfall ins Krankenhaus

Bei einem Unfall in Schrobenhausen wurde ein 81-Jähriger schwer verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

Einen schweren Unfall hatte ein 81-jähriger Neuburger am Mittwoch gegen 17.10 Uhr in Schrobenhausen. So lautet der Polizeibericht. Er fuhr mit seinem Auto auf der B13, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit seinem Fahrzeug in einen Graben neben den Bahngleisen fuhr.

Hier überschlug sich der Neuburger mit seinem Fahrzeug und kam im Graben zu stehen. Durch den Unfall erlitt er unter anderem Kopfplatzwunden sowie mehrere Abschürfungen. Zur Behandlung und zur Abklärung weiterer Verletzungen wurde er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. (AZ)