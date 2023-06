Den 20-Jährigen erwartet nicht nur eine Geldbuße.

Ordentlich zu schnell war ein Autofahrer am Dienstagabend in der Schrobenhausener Innenstadt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 20-Jährige aus Pfaffenhofen zwischen 22.30 und 23.30 Uhr mit seinem hochmotorisierten Auto auf der Gerolsbacher Straße und geriet in eine Geschwindigkeitskontrolle. Der junge Mann hatte zwar die Messung per Handlasergerät erkannt, gab aber unmittelbar nach Passieren der Messstelle Vollgas und beschleunigte sein Fahrzeug stark – offenbar in der Meinung, dass ihm nun nichts mehr passieren könne.

Autofahrer brettert mit 112 km/h durch Schrobenhausen

Nachdem die Kontrollstelle in beide Fahrtrichtungen eingerichtet war, durfte das Fahrzeug aber auch in der Wegfahrt gemessen werden. Dabei wurde laut Polizei eine Geschwindigkeit von 112 km/h festgestellt, erlaubt waren 50. Das Fahrzeug konnte unmittelbar darauf von einer Streife angehalten werden. Den Fahrer erwarten nun eine Geldbuße in Höhe von mindestens 700 Euro sowie drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei. (AZ)