Autofahrer wird erst von einem Gartenzaun gestoppt

Bei einem Unfall in Schrobenhausen ist ein Autofahrer erst in einer Hecke zum Stehen gekommen.

Am Kreisverkehr in Schrobenhausen ist ein Autofahrer von der Straße abgekommen und in einer Hecke gelandet. Die Polizisten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Mann.

Ein 36-jähriger Autofahrer war am Samstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Pöttmeser Straße in Schrobenhausen stadtauswärts unterwegs. Im Kreisverkehr kam er laut Polizei zwischen zwei Ausfahrten nach rechts von der Straße ab, fuhr zunächst über einen Grünstreifen und konnte sein Fahrzeug erst in einem Zaun samt Hecke zum Stehen bringen. Das Auto musste nach dem Unfall in Schrobenhausen abgeschleppt werden Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest, so dass der Fahrer zur Blutentnahme musste. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Fahrer zog sich laut Polizei keine schweren Verletzungen zu. (AZ)

