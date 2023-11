Schrobenhausen

16:53 Uhr

Bauer Gruppe kann nach Cyberangriff den Schaden noch nicht abschätzen

In der Hauptverwaltung der Bauer AG in Schrobenhausen muss man sich nach einem Cyberangriff sortieren. Der wirtschaftliche Schaden ist bisher nicht absehbar.

Plus Nach dem Cyberangriff auf die Bauer Gruppe in Schrobenhausen sind die Hintergründe noch rätselhaft. Die Aufräumarbeiten stehen ganz am Anfang.

Und plötzlich wurden die Bildschirme schwarz. Montagnachmittag hatte die IT-Abteilung der Bauer Gruppe in Schrobenhausen fremde Spuren und einen verdächtigen Datenverkehr auf den Servern der Unternehmensgruppe festgestellt und sofort die Reißleine gezogen. Das gesamte System der Bauer Gruppe wurde heruntergefahren. Nun arbeiten die eigenen Experten des Unternehmens zusammen mit externen Beratern und Spezialisten zusammen, um das System auf Schadsoftware und fremde Spuren zu überprüfen. Der Cyberangriff auf die Bauer Gruppe hat inzwischen deutschlandweit Schlagzeilen gemacht.

Jetzt wurden in Schrobenhausen diverse Arbeitsgruppen gegründet, wie Pressesprecher Christopher Wolf mitteilte. Er betonte, dass die Suche noch ganz am Anfang stünde. In Schrobenhausen wird mit Nachdruck daran gearbeitet, die Server nach eingehender Überprüfung auf Schadsoftware wieder zum Laufen zu bekommen. Eine sehr aufwendige Arbeit, denn jedes System, jeder Speicher, jeder Computer müsse überprüft werden.

