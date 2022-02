Baum fällt bei Schrobenhausen aufs Gleis und Zug fährt rein

Sturmtief Ylenia sorgte am Donnerstag dafür, dass auf Höhe von Hörzhausen ein Baumstamm auf die Strecke der Paartalbahn krachte. Dann kam ein Zug aus Augsburg., der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Es war einer der ganz wenigen Zwischenfälle, die das Stumtief Ylenia am Donnerstag im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit sich brachte. Aber es war ein spektakulärer Zwischenfall. Ein Baum war nämlich auf der Paartalbahn auf Höhe von Hörzhausen auf das Gleis gekracht. Ein aus Augsburg kommender Zug der Bayerischen Regiobahn ( BRB) konnte nicht mehr rechtszeitig halten und krachte in die Birke.

Die Windschutzscheibe des Triebwagens wurde beschädigt, verletzt wurde aber niemand beim Zusammenprall eines Zuges mit einem umgestürzten Baum bei Schrobenhausen

Der angerichtete Schaden hielt sich in Grenzen. Lediglich die Windschutzscheibe des Triebwagens war in Mitleidenschaft gezogen worden, was sich nach Schätzung der Polizeiinspektion Schrobenhausen auf einer Schadenshöhe von rund 3000 Euro bewegen sollte. Viel wichtiger: niemand wurde verletzt.

Die Schrobenhausener Feuerwehr beseitigte dann den etwa 40 Zentimeter dicken Baum und nach gut einer Stunde setzte der Zug die Fahrt in den Schrobenhausener Bahnhof fort. Dort stiegen dien Fahrgäste aus. Während sie auf den nächsten Zug Richtung Ingolstadt warteten, fuhr der betroffene Zug der BRB wieder zurück nach Augsburg. (mari)

Lesen Sie dazu auch