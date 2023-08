Schrobenhausen

vor 50 Min.

BEG zieht in Schrobenhausen Bilanz: Zehn Jahre auf der Erfolgsspur

Plus In ihrem Jubiläumsjahr macht die Bürger-Energie-Genossenschaft erstmalig Gewinn – und die Aufträge und Projekte nehmen rasant zu.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Regenerativ soll sie sein, nachhaltig und günstig. Seit dem Energiepreisschock wollen viele wissen, woher ihr Strom und ihre Wärme kommen. Damit liegt die Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt voll im Trend. Als die BEG, so die Abkürzung der Genossenschaft, vor zehn Jahren gegründet wurde, ging es um gleich mehrere Ziele: Es sollte nicht nur Strom regenerativ und nah am Verbraucher hergestellt werden, vor allem auch die Mitglieder der Genossenschaft sollten von der Wertschöpfung profitieren. Heute hat sich das Geschäftsfeld zwar verändert, die Ziele sind im Grunde aber gleich geblieben.

Der erwirtschaftete Gewinn in Höhe von 22.000 Euro hilft dabei, den Verlustvortrag in Höhe von 260.000 Euro, den die Genossenschaft für laufende Projekte benötigt, zu verringern. Kümmerte sich die BEG zu Beginn vor allem darum, Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern zu etablieren, wurde das Portfolio seither stark erweitert. Heute besitzt die BEG auch Beteiligungen an Windkraftanlagen im Landkreis Pfaffenhofen. Zusätzlich plant sie Energieprojekte, angefangen bei Freiland-PV-Anlagen, wie die östlich von Neuburg-Rödenhof, die nun erweitert wird, bis hin zu Wärmenetzen, wie das Kalte Nahwärmenetz, das gerade im Schrobenhausener Neubaugebiet Kellerbergbreite gebaut wird. Dieses Projekt wird übrigens auf ähnliche Weise realisiert wie bereits in Königsmoos umgesetzt. Und auch die AUDI AG ist auf die BEG aufmerksam geworden. Der Konzern lässt die Dächer von einigen seiner Parkhäuser in Ingolstadt mit PV-Anlagen bestücken, die die BEG plant, baut und dann an den Automobilhersteller verpachtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen