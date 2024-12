Behandlung von Geschwüren im Magen und Darm

Am Dienstag, 10. Dezember, lädt das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen zu einem Vortrag zum Thema „Geschwüre im Magen und Zwölffingerdarm: Symptome, Ursachen und Behandlung“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und findet im Mehrzweckraum im 1. Stock der Klinik statt. Der Eintritt ist frei. Stephanie Salvermoser, leitende Oberärztin der Gastroenterologie, wird in ihrem Vortrag erläutern, wie man typische Symptome wie Magenschmerzen, Übelkeit oder Sodbrennen erkennen kann. Zudem wird sie auf die verschiedenen Ursachen wie Stress, Infektionen mit Helicobacter pylori oder den übermäßigen Einsatz von Schmerzmitteln eingehen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vorstellung moderner Diagnose- und Behandlungsmethoden, darunter medikamentöse Therapien und endoskopische Verfahren. Interessierte können im Anschluss an den Vortrag Fragen stellen und sich mit der Expertin austauschen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung unter 08252/94-0 gebeten. (AZ)