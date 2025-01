Betrunkener randaliert und landet in der Psychiatrie

In der Silvesternacht hat ein 57-jähriger Mann aus Schrobenhausen für einen größeren Polizeieinsatz in der Neuburger Straße in Schrobenhausen gesorgt. Der Mann hatte zunächst seine Mitbewohner bedroht, und auch die herbeigerufenen Polizisten konnten ihn nicht beruhigen. Der stark alkoholisierte Schrobenhausener hatte mehrere Messer in seinem Zimmer, was die Beamten dazu veranlasste, ihn in Gewahrsam zu nehmen, um weitere Straftaten zu verhindern.

Polizeieinsatz in Schrobenhausen: 57-Jähriger verhaftet

Auf dem Weg zur Polizeiwache eskalierte die Situation weiter: Der Mann beleidigte die Polizisten und trat um sich, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde. In der Zelle randalierte er weiter und schlug mit dem Kopf gegen die Gitterstäbe. Aufgrund der erheblichen Gefahr, die er für sich selbst darstellte, wurde er schließlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Gegen den 57-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands, tätlichen Angriffs, Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet. (AZ)