Schrobenhausen

19:00 Uhr

Das gibt es bei der Hausmesse der Firma Bauer in Schrobenhausen zu sehen

Plus Nach fünf Jahren findet in Schrobenhausen wieder die Hausmesse der Firma Bauer statt, mit über 1500 Gästen aus 50 Ländern. Warum die Messe historischen Charakter hat.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Fünf Jahre ist es her, dass Gäste aus aller Welt zu einer Hausmesse der Firma Bauer nach Schrobenhausen kamen. Normalerweise findet sie alle zwei Jahre am Stammsitz des Weltkonzerns statt – immer dann, wenn in München keine BAUMA, die internationale Baumaschinenmesse, ausgerichtet wird. Heuer ist es wieder so weit. Und zugleich wird es die letzte Hausmesse sein, die die Bauer Group als aktiennotiertes Unternehmen durchführt. Denn momentan vollzieht die Firma einen Besitzerwechsel von der Familie Bauer hin zur Familie Doblinger, die bereits als Mehrheitseigner in der AG fungiert.

Rüdiger Kaub, CEO der Bauer Maschinen GmbH, die die Messe ausrichtet, sprach deshalb bei seiner Begrüßungsrede von einer historischen Messe in einem Jahr, in dem das Unternehmen einen Wechsel der Eigentumsverhältnisse und damit auch große Veränderungen durchlaufe. Kurz zur Geschichte der Bauer AG. Das 1790 als Kupferschmiede gegründete Unternehmen war seither in Familienbesitz. Thomas Bauer, der 1986 die Geschäftsleitung von seinem Vater Karlheinz Bauer übernommen hatte, brachte das Unternehmen 2006 an die Börse. In dem sieben Generationen umspannenden Zeitraum wurde das Unternehmen immer größer und globaler. 2018 stand mit Michael Stomberg erstmals in der gesamten Firmengeschichte eine Führungspersönlichkeit an der Spitze des Unternehmens, die nicht aus der Familie kam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen