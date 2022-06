Das Line-Up des Noisehausen-Festival in Schrobenhausen steht

Das Noisehausen-Festival in Schrobenhausen kann zurückkommen. Mit dabei sind große Namen und ein vollgepacktes Line-up. Denn neben den Headlinern überzeugen auch die Nebenacts.

Auch das Noisehausen-Festival in Schrobenhausen musste wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang pausieren. Ende Juli geht es nun endlich wieder los auf dem Bauer-Rondell. Mit einem vollgepackten Line-up kehrt das zweitägige Musikevent auf die Bühne zurück. Die Planungen laufen auf Hochtouren, und mittlerweile haben die Veranstalter beide Headliner bekannt gegeben.

Noisehausen, der Name hat sich eingeprägt in der Musikszene. Eine Kleinstadt verwandelt sich jedes Jahr im Juli zu einer Festivalhochburg. Nationale und internationale Musikgrößen geben sich die Klinke in die Hand. Die oberbayerische Spargelhochburg gilt seit Jahren als Hotspot für Livemusik. Seit 2016 hat die Stadt auch wieder ein Open- Air-Festival. In den vergangenen Jahren konnten namhafte Bands wie Madsen, Kettcar, Moop Mama, Milliarden oder Jesper Munk das Publikum begeistern. Nun geben die Noisehausen Macher weitere Bands für die fünfte Auflage bekannt, die am 29. und 30. Juli erstmals an zwei Tagen stattfinden wird.

Der Headliner für den 29. Juli sind die Beatsteaks aus Berlin. Die Geschichte: Mit ihrer gemeinsamen Band Beatsteaks haben sich fünf Freunde aus Berlin von einer kleinen Punk-Attraktion über die Jahre zu einer der größten Rockbands Deutschlands entwickelt. Nach unzähligen Tourneen im In- und Ausland, Auftritten auf den größten europäischen Festivals und mehreren Goldalben sind die Beatsteaks heute eine der beliebtesten und erfolgreichsten Bands der Republik und sicherlich das Highlight der fünfjährigen Geschichte des Noisehausen- Festivals.

Noisehausen-Festival in Schrobenhausen mit Madsen und Beatsteaks

Das weitere Programm für den ersten Festivaltag ist mit namhaften Bands der deutschen Musiklandschaft gespickt. So konnte mit den Blackout Problems eine der angesagtesten Acts im Indie-Bereich gewonnen werden. Ihr letztes Album „Dark“ hat es auf Anhieb auf Platz zwölf der deutschen Albumcharts geschafft, und mit ihren zahlreichen Konzerten, u. a. als Support von Royal Republic, hat sich das Münchner Quartett eine treue Fanbasis erspielt. Thees Uhlmann gilt als eine der prägendsten Persönlichkeiten der deutschen Musiklandschaft der vergangenen 20 Jahre. Der Hamburger Songwriter kommt erstmals mit seiner kompletten Band nach Schrobenhausen und hat sein drittes Soloalbum „Junkies und Scientologen“ mit im Gepäck.

Auch Reggae findet seinen Platz im Line-up mit der Berliner Combo Mono & Nikitaman. Gegründet 2002, zwei Frontleute, sechs Alben, 1000 Konzerte, Millionen Ideen, und alles machen sie selber. Von ihrer energiegeladenen Live-Performance konnten sich die Noisehausen Besucher bereits 2019 überzeugen. Des Weiteren sind die Nürnberger Newcomer Akne Kid Joe und Maffai, Elena Rud aus München, die Augsburger Folk-Heros John Garner und die einheimischen Pawn Painters am 29. Juli auf der Second Stage zu sehen.

Madsen waren bereits 2017 auf dem Noisehausen und verwandelten das Festivalgelände in einzige große Party. Festivalleiter Andreas Baierl konnte sie nun von einem weiteren Gastspiel in Schrobenhausen überzeugen, und als Headliner für den 30. Juli gewinnen. The Baboon Show werden als Co-Headliner an diesem Tag mit von der Partie sein. Die vier Schwedinnen und Schweden sind schon lange ein echter Tipp in der Rock- und Punkszene. Mit jeder Menge Erfahrung und einem markanten, gesellschaftskritischen Stil produzieren sie ihren harten, puristischen Sound, dessen treibende Kraft sofort auf das Publikum überspringt.

Noisehausen-Festival kommt nach Corona-Pause zurück

Auch für Hip-Hop-Fans gibt es dieses Jahr ein besonderes Highlight. Der legendäre Afrob aus Stuttgart wird am Festivalsamstag zu hören sein. Seine Hits „Reimemonster“ und „Immer weiter“ sind Evergreens in der Szene. Das Line- up wird komplettiert von Cold Years aus Schottland, The Sigourney Weavers aus Schweden, Rong Kong Koma aus Berlin und The Deadnotes aus Freiburg und den 8kids aus Darmstadt. Weitere Bands für den Samstag sind in Planung und werden in Kürze angekündigt.

Der Festivalsommer kann kommen, und Noisehausen kann endlich wieder durchstarten. Tagestickets und Kombitickets sind ab sofort im hauseigenen Ticketshop auf www.ticket.noisehausen.de sowie bei den lokalen Vorverkaufsstellen Jugendzentrum GreenHaus und Lindenkeller erhältlich.