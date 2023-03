Das sind die frisch gebackenen Absolventinnen der Landwirtschaftsschule

Die Landwirtschaftsschule in Schrobenhausen verabschiedet 21 Referentinnen für Hauswirtschaft und Ernährung. Was sie während ihrer Ausbildung mitgenommen haben.

Insgesamt 21 frisch gebackene und glückliche Absolventinnen gibt es an der Landwirtschaftsschule in Schrobenhausen. Die neuen Referentinnen für Hauswirtschaft und Ernährung aus den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Ingolstadt, Eichstätt, Pfaffenhofen, Dachau, München und dem Oberallgäu haben nach erfolgreicher Qualifizierung jetzt das Rüstzeug, um hauswirtschaftliches Wissen und Können zielgruppengerecht zu vermitteln.

In Kursen und Vorführungen wollen sie damit künftig Kinder, Jugendliche und Erwachsene für bedeutende, aktuelle Themen begeistern – insbesondere in den Bereichen gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit. So gehört zu den wichtigsten Lehrgängen „Die restlos gute Küche“, in der es – passend zum Namen – um eine möglichst verschwendungsfreie Nutzung wertvoller Lebensmittel geht, ohne dass eigentlich gute Reste im Mülleimer landen. Weitere Schwerpunkte wie das Up- und Recycling von Textilien und Gebrauchsgegenständen helfen ebenfalls dabei, die Lebenszeit zum Beispiel von Kleidung zu verlängern. Speziell an junge Familien richtet sich der Kurs „Kochen für Kleinkinder“, in dem die Absolventinnen gesunde Rezeptideen für den oft besonders wählerischen Nachwuchs vorstellen.

Landwirtschaftsschule Schrobenhausen verabschiedet 21 Referentinnen

Erwerbsmöglichkeiten eröffnen sich für die frischgebackenen Referentinnen unter anderem an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) oder als Expertinnen für gesunde und nachhaltige Ernährung in Kindergärten, Schulen und über Verbände auch in der Erwachsenenbildung. Nähere Informationen zur Qualifizierung gibt es im Internet unter www.weiterbildung.bayern.de, am AELF Ingolstadt-Pfaffenhofen unter der Telefonnummer 08441/867-2029 sowie an poststelle@aelf-ip.bayern.de per E-Mail. (AZ)