Schrobenhausen

17:30 Uhr

Der Amtswechsel der Kartoffelkönigin steht kurz bevor

Michelle I. Hofner wird am Freitag, 7. Juli, als 44. Kartoffelkönigin abdanken, ihre Nachfolgerin, deren Identität noch geheim ist, steht im Hintergrund schon bereit.

Plus Ein königlicher Wechsel ist in Schrobenhausen nicht mehr weit entfernt. Dann wird die aktuelle Kartoffelkönigin ihr Zepter weiterreichen und sich selbst verabschieden.

Noch ist ihre Identität streng geheim. Doch einen ersten, wenn auch noch verschwommenen Blick auf die 45. Bayerische Kartoffelkönigin, die am Freitag, 7. Juli, in der Alten Schweißerei in Schrobenhausen gekrönt wird, genehmigte die Erzeugergemeinschaft (EG) Qualitätskartoffeln Neuburg-Schrobenhausen und Umgebung schon mal vorab. Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten EG-Vorsitzender Martin Glöckl und die scheidende 44. Kartoffelkönigin Michelle I. Hofner ihre Nachfolgerin vor.

Während Michelle aus Bruck, also einem Neuburger Stadtteil stammt, kommt die neue Königin aus dem südlichen Landkreis. Sie ist Anfang 20, übt eine Bürotätigkeit aus und hilft nebenbei im Vollerwerbsbetrieb ihrer Eltern mit. Weshalb sie – wie ihre Geschwister - natürlich mit der Kartoffel von Kindheit an vertraut ist. Am liebsten genießt die junge Frau die tolle Knolle als Gratin, wofür sie die Sorte Belana bevorzugt, alternativ Bernina. Ihre verbleibende Freizeit verbringt sie gerne sportlich, macht Fitnesstraining und betreibt aktiv einen Wettkampfsport.

