Die Bayerische Kartoffelkönigin reicht ihr Krönchen weiter

Plus Anna Fischhaber aus Autenzell ist die neue Bayerische Kartoffelkönigin. Sie löst Michelle Hofner aus Bruck ab, die bei der Feier in Schrobenhausen ihre Amtszeit Revue passieren lässt.

Von Andrea Hammerl

Anna I. regiert als 45. Bayerische Kartoffelkönigin das Kartoffelland Bayern. Die 22-Jährige wurde am Freitagabend in einer feierlichen, anfangs mystisch angehauchten und von Bernhard Reitberger unterhaltsam moderierten Zeremonie in der Alten Schweißerei in Schrobenhausen gekrönt. Im bürgerlichen Leben heißt sie Anna Fischhaber und arbeitet als Finanzbeamtin, was sich im O-Ton so anhört: "Ich arbeite bei einer Institution, die das Geld eintreibt – wir sind da aber trotzdem alle sehr nett." Sie stammt aus einem Vollerwerbsbetrieb in Autenzell, Gemeinde Aresing, und wird die tolle Knolle für die Erzeugergemeinschaft (EG) Qualitätskartoffeln Neuburg-Schrobenhausen und Umgebung sowie die Bayerische Kartoffel GmbH in der Region, bayern- und deutschlandweit vertreten, gelegentlich auch darüber hinaus. Mit ihrem Produkt kennt sie sich bestens aus, da ihre Eltern alle vier Sparten, also Speise-, Stärke-, Pommes- und Saatkartoffeln anbauen.

Zunächst aber musste ihre Vorvorgängerin, Vizekönigin Verena I. (Wenger) endgültig verabschiedet werden und die noch amtierende Königin Michelle I. (Hofner) abdanken. Sie wurde von EG-Vorsitzendem Martin Glöckl und Königinnenbetreuerin Elisabeth Seemeier zur Vizekönigin ernannt. 102 Termine hat Michelle I. in 372 Tagen als 44. Bayerische Kartoffelkönigin ehrenamtlich absolviert und ist insgesamt 16.259 Kilometer gereist, davon 4612 mit dem Zug und 11.647 mit dem Auto. Unterwegs gesammelt hat sie dabei 113 Pins, die ihre Schärpe durchaus gewichtig machen.

