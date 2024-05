Die neue Schrobenhausener Spargelkönigin kommt aus Hohenried

Plus Elisabeth IV. ist die neue Schrobenhausener Spargelkönigin. Bei einer feierlichen Zeremonie wurde sie zur Regentin gekrönt - und die 19-Jährige kennt sich bestens mit dem Edelgemüse aus.

Elisabeth IV. ist die neue Schrobenhausener Spargelkönigin. Bei einer feierlichen Zeremonie wurde sie zur Regentin gekrönt - und die 19-Jährige kennt sich bestens mit dem Edelgemüse aus. Als Elisabeth IV. regiert Elisabeth Schwarzbauer aus Hohenried seit Sonntagabend das Schrobenhausener Spargelland. Die 19-Jährige wurde in einer stringenten Zeremonie im Festzelt des Schrobenhausener Volksfestes gekrönt.

Natalie I. (Fluhr, 2. v. r.) wurde von Kartoffelkönigin Anna I. (v. l.), Rosenkönigin Theresa II., Maikönigin Christina I. und Barthelmarktkönigin Vivian I. mit liebevoll in Reime gepackten Anekdoten aus ihrem Königinnenjahr in den Queenie-Ruhestand geschickt.

Aufgewachsen ist sie mit zwei Schwestern auf einem Spargelerzeugerbetrieb und kennt sich daher bestens mit dem Edelgemüse aus. Das mag sie am liebsten klassisch zubereitet mit Kartoffeln, Schinken und Sauce hollandaise, aber auch Spargelpizza sowie Gnocchi mit Grün- und Purpurspargel stehen bei ihr hoch im Kurs. Nachdem sie die Ausbildung zur Hauswirtschafterin abgeschlossen hat, besucht sie nun die Dorfhelferinnenschule in Pfaffenhofen. Wenn ihr das aufwendige Ehrenamt Zeit für ihre Hobbys lässt, backt sie gerne, verbringt Zeit mit Familie wie Freunden und engagiert sich bei Feuerwehr, Landjugend, im Pfarrgemeinderat und dem Chor Klangecht. Der bildete den musikalisch wie optisch ansprechenden Rahmen für die Krönung.