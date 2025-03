Diebe klauen zwei Tonnen schweres Material aus Firma in Schrobenhausen

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Firmengebäude am Königslachener Weg in Schrobenhausen eingebrochen. Laut Polizei Schrobenhausen hebelten die Täter eine Türe an der Gebäuderückseite auf und gelangten so in das Lager, daraus entwendeten sie in Eimern und Säcken gelagertes Rohmaterial. Der Wert des Diebesgutes liegt im gut sechsstelligen Eurobereich.

Der Abtransport muss nach Angaben der Polizei über die Straße „An der Hanfröste“ erfolgt sein, aufgrund des enormen Gewichts von über zwei Tonnen höchstwahrscheinlich durch mehrere Personen und mit einem geeigneten Transportfahrzeug.

Wer am vergangenen Wochenende im Bereich Königslachener Weg/An der Hanfröste verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Schrobenhausen unter Tel. 08252/8975-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)