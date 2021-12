"Draußen sowieso alles verloren“: Hat der Angeklagte aus Frust McDonald’s in Schrobenhausen überfallen?

Der angeklagte Aresinger liefert dem Richter vor dem Landgericht Ingolstadt eine skurrile Erklärung, warum er sich mit Panzertape und Brotmesser auf den Weg in das Fastfood-Restaurant machte.

Im Prozess gegen den 27-jährigen Aresinger, der vor knapp einem Jahr das McDonald’s-Restaurant in Schrobenhausen an der B300 überfallen hat (wir berichteten), hat der Angeklagte am Dienstag vor dem Ingolstädter Landgericht die Tat geschildert – und wie es dazu kam.

Er sei am Abend des 4. Februar von Aresing zu Fuß zu dem Schnellrestaurant gegangen und habe sich in der Toilette versteckt. Eine Stunde später sei ein Mitarbeiter in die Toilette gekommen. Diesen habe er mit einem 20 Zentimeter langen Brotmesser bedroht, mit Panzertape an den Händen gefesselt und ihm gedroht, er werde ihn töten, wenn er sich wehre.

Dann habe er dem Mitarbeiter das Messer an den Hals gehalten und ihn in die Küche geführt. Dort habe er die drei weiteren Mitarbeiter des Restaurants angewiesen, sich auf den Boden zu legen, ihn nicht anzuschauen und die Kombination für den Tresor im Nachbarraum herauszugeben.

Landgericht Ingolstadt: Angeklagter nahm aus Schnellrestaurant 6100 Euro mit

Nachdem er die Tageseinnahmen genommen habe, sei er zunächst mit einem vor dem Restaurant stehenden Fahrrad und dann zu Fuß nach Hause geflohen. Kurz danach sei auch schon die Polizei gekommen: Seine Freundin und weitere Verwandte hatten ihn nämlich als vermisst gemeldet, weil sie offenbar befürchteten, er könne sich nach dem Streit etwas antun. Die Polizisten, die einen Spürhund eingesetzt hatten, vermuteten bereits einen Zusammenhang mit dem Überfall und fanden im Auto seiner Schwester die Tatkleidung, das Messer und im Motorraum die Beute, rund 6100 Euro.

„Über den ganzen Tag verteilt“ habe er mit seiner Freundin „Stress“ gehabt. Weil er in Kurzarbeit war, sei er in finanziellen Schwierigkeiten gewesen. Die Wohnung, in der er mit seiner Freundin und deren zwei kleinen Kindern gewohnt habe, sei gekündigt worden. Er habe etwa 8000 Euro Schulden gehabt, auch wegen der MPU, die er begonnen habe. Um dem Streit mit seiner Freundin aus dem Weg zu gehen und „damit sie wieder glücklich ist“, habe er bei McDonald’s Essen holen wollen.

Warum er Messer und Panzertape mitgenommen hat, wollte der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl wissen. Weil er den platten Reifen seines Fahrrads, mit dem er fahren wollte, habe reparieren wollen, gab der Angeklagte an. „Mit Klebeband und Brotmesser?“, fragte Kliegl skeptisch nach und ergänzte, eine Vorbereitung des Überfalls „erscheint plausibler“. Er habe vorher noch nie einen Reifen geflickt, erklärte der 27-Jährige. Er habe das Ventil zukleben und mit dem Messer den Reifen aufhebeln wollen. „Wenn das Ihre Vorstellung ist, wird’s mit einem handwerklichen Beruf nichts mehr“, kommentierte Kliegl die angeblichen Reparaturbemühungen.

"Draußen sowieso alles verloren“: Angeklagter rechtfertigt sich nach Überfall auf McDonald's

Erst in der Toilette sei die Idee zum Raub entstanden. „Ich hatte viel in meinem Kopf“, sagte der 27-Jährige. Für die Tat habe er sich entschieden, weil er „mit einem Monat Gefängnis“ gerechnet und er „draußen sowieso alles verloren“ habe. Mehrfach beteuerte der Angeklagte, dass er niemanden habe verletzen wollen.

Vor mehreren Jahren habe er selbst in der McDonald’s-Filiale gearbeitet – aushilfsweise, wie er betonte. Außerdem sei er dort gelegentlich zum Essen hingegangen. Deshalb wollte der Angeklagte, der während des Überfalls nur mit einem Corona-Mundschutz maskiert war, wohl auch vermeiden, dass die Angestellten ihn anschauen. Inwieweit seine Kenntnisse über die internen Abläufe die Tat begünstigt haben, blieb offen.

Das Urteil könnte bereits am nächsten Dienstag fallen.