Schrobenhausen

12:30 Uhr

Zum allerersten Mal findet in Schrobenhausen ein "Couchfestival" statt

Ein Konzert im heimischen Garten. Das gibt es jetzt zum ersten Mail bei dem sogenannten „Couchfestival“ in Schrobenhausen.

Zum ersten Couchfestival mit Konzerten, Puppentheater und Workshops lädt von Donnerstag, 19. Mai, bis Sonntag, 22. Mai, der Verein „Offene Türen - Internationaler Treff e.V.“ in Schrobenhausen ein. Vier Tage Weltmusik, Folk, Blues, Jazz erwarten die Besucherinnen und Besucher samt der Spannung, zu einem Konzert in einen fremden Garten zu kommen und für eine Stunde Gast und Publikum zu sein.

