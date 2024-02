Ein trauriger Tanz im Regen: Carina Weigert liest in der Bücherei in Schrobenhausen

Sie hat selbst mit einer ganz bestimmten Form der Trauer zu kämpfen: Carina Weigert kommt zu einer Lesung in die Stadtbücherei Schrobenhausen.

Jeder geht mit dem Thema „Trauer“ anders um. Carina Weigert hat ihre eigene Trauer in einem Roman verarbeitet. Am Samstag, 24. Februar, um 15 Uhr liest sie in der Stadtbücherei aus ihrem Roman „Vom Tanzen im Regen“.

Die Trauer selbst hat in der Stadtbücherei bereits seit vielen Jahren einen festen Platz. Trauerbegleiterin Ursula Rogal bietet jeden ersten Sonntag im Monat ab 14 Uhr ein Trauercafé im Lesercafé der Bücherei an. Bei selbst gebackenem Kuchen und Kaffee tauschen sich Trauernde oder Menschen in Verlustsituationen aus, berichten von eigenen Erfahrungen, haben ein offenes Ohr und sind einfach füreinander da.

Ein persönlicher Schicksalsschlag hat Carina Weigert zum Schreiben motiviert. Sie möchte das Bewusstsein der Leserschaft auf die Thematik „Mentale Gesundheit“ lenken und damit zur Entstigmatisierung beitragen. Depressionen gehören laut Bundesministerium zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, ältere Menschen öfter als junge. Dabei sind die Ursachen sehr komplex und können genetische, biologische und umweltbedingte Faktoren umfassen.

Autorin Carina Weigert stellt ihr Buch in Schrobenhausen vor

Bei Weigerts Romanfigur Maja scheint zunächst alles in bester Ordnung zu sein. Direkt nach der Uni erhält sie ihren Traumjob als Fremdenführerin in ihrer Heimatstadt, ihre große Liebe Ben steht voll und ganz hinter Maja. Nebst Freunden und Familie ist das Tanzen ihre große Leidenschaft und als der Fund-Hund Buddy in ihr Leben tritt, scheint alles perfekt. Doch tief in Maja sieht es anders aus. Sie empfindet zunehmend Leere und Traurigkeit, traut sich aber nicht darüber zu sprechen – eigentlich müsste es ihr es ja gut gehen.

An diesem Nachmittag sind alle Interessierten, unabhängig von Verlust- und Trauererfahrung, zur Lesung eingeladen. Trauerbegleiterin Ursula Rogal und Heike Kielsmeier von der Stadtbücherei begleiten die Veranstaltung. Da die Autorin kein Honorar verlangt, freut sich das Team des Trauercafés über Spenden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (AZ)

