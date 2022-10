Eltern quetschen fünf Kinder in ein Auto - ohne die Kleinen zu sichern

Die Polizei hält in Schrobenhausen ein Auto auf, in dem Eltern verbotenerweise insgesamt fünf Kinder mitnehmen - und das ohne entsprechende Sicherung.

Eine Streife der Polizei Schrobenhausen hat am Montag in der Hörzhausener Straße ein Auto kontrolliert. Hierbei fiel laut Polizei auf, dass sich neben dem Fahrer und dem Beifahrer, welche sich als Eltern herausstellten, auch fünf Kinder in dem Fahrzeug befanden. Das Fahrzeug war jedoch grundsätzlich nur für insgesamt fünf Personen ausgelegt. Neben der unzulässigen Anzahl von Personen war auch für keines der Kinder eine geeignete Sitzeinrichtung vorhanden.

Schrobenhausen: Fünf Kinder ohne Sicherung in einem Auto

Die Beamten machten den Vorschlag, dass der Vater nach Hause fahren könne, um geeignete Sitze zu holen und die Kinder so auf zwei Fahrten zur Wohnung gebracht werden könnten, während sie sich in der Obhut der Streife befinden. Hierbei kam laut Polizei jedoch heraus, dass die Familie überhaupt nicht im Besitz geeigneter Sitzmöglichkeiten für die Kinder ist. Die Eltern erwartet nun ein Bußgeldverfahren, zudem wurden Ermittlungen bezüglich der Fahrerlaubnis des Fahrers aufgenommen. Die Kinder wurden mit einem Taxi in die elterliche Wohnung transportiert. (AZ)