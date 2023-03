Schrobenhausen

17:30 Uhr

Energiesparmesse: In Schrobenhausen geht es um Effizienz und Einsparungen

Plus Die Energiesparmesse findet heuer wieder in Schrobenhausen statt. Das Motto in diesem Jahr lautet "Clever bauen" – und das meiste dreht sich um das Thema "Sparen".

Mitten in der Halle ein kompletter Dachstuhl. Photovoltaik- und Speichertechnik. Gepresstes Stroh von den Moorwiesen im Donaumoos als Dämmmaterial. Die Energiesparmesse, heuer unter dem Motto "Clever Bauen", wartete wieder mit allerlei Interessantem rund um den effizienten Einsatz von Energie in den eigenen vier Wänden auf. Und in einem waren sich die Vertreter der regionalen Politik einig, die sich ein Stelldichein zur Eröffnung der Energiesparmesse in der alten Schweißerei der Bauer AG in Schrobenhausen gaben: Energie einzusparen ist wichtiger denn je. Jede Kilowattstunde Energie, die eingespart werden kann, egal ob in Form von Wärme oder Elektrizität, ist eine gute Kilowattstunde. Gut für die Umwelt und gut für den eigenen Geldbeutel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

