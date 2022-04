Schrobenhausen

18:30 Uhr

Gebäude wird abgerissen: Schrobenhausener Impf- und Testzentrum zieht um

Bald ist Schluss: Der alte Pennymarkt in Mühlried ist ab Mai nicht mehr Heimat für das Impfzentrum Süd des Landkreises.

Plus Das Impf- und Testzentrum in Schrobenhausen muss umziehen. Der bisherige Standort in Mühlried wird abgerissen. Wo nun künftig geimpft und getestet wird.

Von Katrin Kretzmann

Im Herbst 2020 fiel der Startschuss für das erste Testzentrum im Landkreis. Standort dafür war der alte Pennymarkt in der Rinderhofer Breite im Schrobenhausener Stadtteil Mühlried. Ende Dezember des Jahres begannen dort dann auch die ersten Impfungen. Nun war das Kreiskrankenhaus als Betreiber der Impf- und Testzentren im Landkreis auf der Suche nach einer neuen Bleibe, denn das Gebäude in der Rinderhofer Breite wird abgerissen – und die Suche war erfolgreich.

