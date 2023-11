Geparktes Auto in Schrobenhausen angefahren: 1000 Euro Schaden

1000 Euro Schaden hat ein Autobesitzer, weil ihm eine unbekannte Person die Beifahrerseite seines Wagens eingedellt und zerkratzt hatte.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in der Bischof-Sailer-Straße in Schrobenhausen ein dort abgestellter weißer Kleintransporter beschädigt worden. Das geparkte Fahrzeug wurde auf der dem Gehweg zugewandten Beifahrerseite verkratzt und eingedellt, vom Schadensbild her dürfte als Ursache am ehesten ein Anstoß durch ein Fahrrad infrage kommen. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt, wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Schrobenhausen unter Tel. 08252/8975-0 in Verbindung zu setzen.(AZ)

