Grünen-Kandidatin Abstreiter: "Es war ein schmutziger Wahlkampf"

Hat nicht erreicht, was sie sich vorgenommen hatte: Marina Abstreiter, Direktkandidatin der Grünen aus Schrobenhausen.

Plus Für die Grünen bringt der Wahlabend in der Region Ernüchterung. Sie verlieren deutlich. Marina Abstreiter sieht die Kritik an der Ampel als Grund dafür.

Marina Abstreiter aus Schrobenhausen hatte sich für den Wahlabend ein besseres Ergebnis vorgenommen. 8,9 Prozent holte sie im Stimmkreis Schrobenhausen, 5377 Wählerinnen und Wähler hatten bei ihr persönlich oder bei ihrer Partei auf der Liste das Kreuz gemacht. Damit liegt sie etwa drei Prozentpunkte unter dem Niveau der vergangenen Wahl 2018. Vorgenommen hatte sie sich, etwa das zu holen, was die Grünen bayernweit einfahren. Doch davon, das wurde schnell klar, ist Abstreiter weit entfernt.

Die Gründe dafür sieht die 30-Jährige nicht in ihrem engagierten Wahlkampf vor Ort, sondern dem "unsachlichen und schmutzigen Wahlkampf, der von der CSU und den Freien Wählern" geführt wurde. Es sei weder um lokale noch um bayerische Themen gegangen. Die Regierungsparteien hätten sich auf bundespolitische Themen eingeschossen. "Es ging nie um Bayern, sondern immer nur um Berlin."

