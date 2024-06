Hochwasser in Schrobenhausen: Keller geflutet, 43-Jährige vermisst

In Schrobenhausen wird eine Frau vermisst. Ihr Keller wurde durch das Hochwasser geflutet. Rettungskräfte konnten bislang nicht dorthin vordringen.

Am Samstagabend wurde gegen 21.10 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass in Schrobenhausen der Keller eines Mehrfamilienhauses im Schleifmühlweg überflutet wurde. Eine 43-jährige Bewohnerin hielt sich zu diesem Zeitpunkt in den Kellerräumen auf. Sie wird derzeit vermisst, teilt die Polizei mit. Rettungskräften gelang es aufgrund der aktuellen Hochwasserlage bislang nicht, in das Untergeschoss des Gebäudes vorzudringen. (AZ)

