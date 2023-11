Geschäftsführer verlässt Kreiskrankenhaus: "Es wird mit voller Kraft weitergehen"

Plus Geschäftsführer Holger Koch verlässt das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen Ende Januar. Wie es jetzt vor allem hinsichtlich des geplanten Neubaus weitergeht.

Die Nachricht erreichte Landrat Peter von der Grün am Montagmorgen, kurz vor seinem Abflug nach Barcelona zur Landräte-Tagung. Der Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen, mit dem er seit Monaten für einen Neubau des Medizintraktes wirbt, verlässt das Haus. Holger Koch hat seinen Vertrag mit der Unternehmensberatung Oberender AG zum 31. Januar 2024 gekündigt, die wiederum einen Managementvertrag mit der Kreiskrankenhaus GmbH hat. Es war deshalb Aufgabe von Oberender-Vorstandsvorsitzendem Jan Hacker, die Personalie bekannt zu geben, die nicht nur Peter von der Grün kalt erwischte. Auch Gesundheitsreferent und Chefarzt Shahram Tabrizi saß mit am Tisch und wurde "von der Hiobsbotschaft heimgesucht", wie er sagt.

Zwei Tage später hat sich der Schock bei den Beteiligten gelegt. "Wir hatten große Pläne, der Zeitpunkt ist jetzt natürlich schlecht", sagt von der Grün. Gleichzeitig habe er aber Verständnis für Kochs Entscheidung und seinen Wunsch, sich selbstständig zu machen. Der Prozess, der in Richtung Neubau angestoßen wurde und noch ganz am Anfang steht, habe mit dieser Personalveränderung aber nichts zu tun. "Es wird mit voller Kraft weitergehen", sagt der Kreischef.