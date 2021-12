Im Schneetreiben: 83-Jährige fährt in Schrobenhausen gegen ein anderes Auto

Während es heftig schneite, hat eine 83-Jährige in Schrobenhausen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Unfall verlief glimpflich, aber eine Frau beschwerte sich trotzdem: Wegen der Verkehrsbinderungen werde ihre Lasagne kalt.

Eine 83-jährige Schrobenhausenerin war am Freitag gegen 18 Uhr mit ihren drei Beifahrerinnen und Beifahrern in ihrem Auto auf dem Weg in die Stadtmittel. Durch das starke Schneetreiben zu diesem Zeitpunkt tat sie sich laut Polizei schwer, die Spur zu halten. Nachdem sie zunächst gegen den Bordstein fuhr, lenkte sie anschließend nach links und stieß dabei frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit erlitten zwei ihrer Beifahrerinnen nur leichte Verletzungen. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde nicht verletzt.

Die beiden Unfallfahrzeuge in Schrobenhausen mussten abgeschleppt werden

Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, was nach Angaben der Polizei allerdings nicht bei allen auf Verständnis traf. Demnach hatte sich eine Frau bei den Beamten darüber beschwert, dass ihre gerad abgeholte Lasagne nun kalt werden würde. (nr)