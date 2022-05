In die Innenstadt: Schrobenhausener Impf- und Testzentrum ist umgezogen

Der Startschuss für das neue Impf- und Testzentrum in Schrobenhausen ist gefallen. Die Einrichtung ist von Mühlried in die Innenstadt gezogen. So liefen Umzug und der erste Tag.

Es war das erste Impf- und Testzentrum im Landkreis, im alten Pennymarkt in Mühlried. Doch das Gebäude wird abgerissen und ein Umzug stand an. Seit Sonntag werden Corona-Schutzimpfungen, Schnell- und PCR-Tests nun in einem neuen Standort angeboten – und zwar mitten in der Schrobenhausener Innenstadt, in den Räumlichkeiten des ehemaligen Kaufhauses Wahrenwert (Lenbachplatz 10).

Von Mühlried in die Innenstadt: Impf- und Testzentrum in Schrobenhausen ist umgezogen

Bei einem Ortstermin am Montag informierten sich Landrat Peter von der Grün, Schrobenhausens Bürgermeister Harald Reisner, Kreiskrankenhaus-Geschäftsführer Holger Koch, Gesundheitsreferent Shahram Tabrizi sowie Carlhans Hofstetter, Direktor der Schrobenhausener Bank, über die Abläufe in den neuen Räumlichkeiten. Der Auftakt am Sonntag sei reibungslos verlaufen, bestätigten die Mitarbeiter vor Ort. Das freute den Kreischef, der den Termin zum Anlass nahm, sich beim Kreiskrankenhaus, das die Einrichtung betreibt, herzlich zu bedanken: „Sie haben Großartiges geleistet. Insgesamt wurden alleine in den Impfeinrichtungen des Landkreises bislang über 100.000 Impfungen vorgenommen. Zudem sind allein in der Teststation Mühlried zu Spitzenzeiten täglich bis zu 350 PCR- und 370 Schnelltest vorgenommen worden.“ Kreiskrankenhaus-Geschäftsführer Holger Koch schloss sich dem Dank an das Team an und ergänzte: „Der Umzug aus Mühlried hat hervorragend geklappt und wir hatten einen nahtlosen Übergang.“

Schrobenhausener Impf- und Testzentrum jetzt im ehemaligen Kaufhaus Wahrenwert

Dass dies so gut gelungen ist, ist auch der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Schrobenhausen zu verdanken. Bürgermeister Harald Reisner erklärte, dass der neue Standort im Herzen Schrobenhausens gut gewählt sei. Er sei zentral gelegen und gut zu erreichen. Die neue Test- und Impfstelle befindet sich im ehemaligen Kaufhaus Wahrenwert am Lenbachplatz 10, einer Immobile der Schrobenhausener Bank. Schnelltests sind am neuen Standort weiterhin von Montag bis Freitag sowie sonntags von 11 bis 14 Uhr möglich. PCR-Tests werden Montag bis Freitag sowie sonntags von 14 bis 16 Uhr angeboten. Termine können weiterhin unter www.kkh-sob.de/STZ/ im Internet gebucht werden. Aufgrund der derzeit geringen Nachfrage wurden die Öffnungszeiten für Corona-Schutzimpfungen auf mittwochs und samstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr umgestellt.

Impfen und Testen ab sofort am Lenbachplatz 10

Die Registrierung und Terminbuchung für Impfungen erfolgt unter https://impfzentren.bayern/citizen/. Für weitergehende Fragen ist die Impf- und Teststation von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 08252/94555 oder per E-Mail an impfenundtesten@kkh-sob.de erreichbar. Darüber hinaus beantwortet das Gesundheitsamt Fragen zu positiven Testergebnissen oder zur Isolation. Die Quarantäne-Hotline im Gesundheitsamt ist unter 08431/57-565 von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 14 Uhr erreichbar. (nr)