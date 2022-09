Schrobenhausen

vor 34 Min.

Jugendliche sägen Verkehrsschild ab

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sah eine Frau in Schrobenhausen mehrere Jugendliche, die wohl etwas im Schilde führten. Was die Polizei feststellte.

Eine Anwohnerin der Straße Am Steinbach in Schrobenhausen wurde am Samstag gegen 2 Uhr vom Bellen ihres Hundes geweckt. Sie konnte noch fünf oder sechs Jugendliche beobachten, die sich in Richtung des Sportplatzes entfernten. Auf dem Gehweg entdeckte die Polizei dann ein abgesägtes Verkehrsschild. Die Jugendlichen konnten von der Polizeistreife aber nicht mehr festgestellt werden, heißt es im Polizeibericht. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Schrobenhausen unter der Telefonnummer 08252/8975-0 entgegen. (AZ)

Themen folgen