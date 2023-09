Junger Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber flog einen jungen Motorradfahrer nach einem Unfall ins Krankenhaus. Ein Autofahrer hatte den 19-Jährigen beim Abbiegen übersehen.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 19-Jährigen aus Karlskron nach dem Zusammenstoß am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zu dem Unfall kam es an einer Kreuzung zwischen Pobenhausen und Schrobenhausen.

Rettungshubschrauber bringt Motorradfahrer ins Krankenhaus

Ein Autofahrer bog links ab. Dabei übersah er den Motorradfahrer und gewährte ihm nicht die Vorfahrt. Das Motorrad kollidierte mit der Fahrerseite des Wagens. Der 65-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ebenfalls in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Kreuzung musste für über drei Stunden gesperrt werden. Ein unfallanalytisches Gutachten wird erstellt. (AZ)

