Kleidung an der Paar gefunden: Großeinsatz in Schrobenhausen

An der Paar gefundene Kleidung hat Sonntagmittag einen Großeinsatz in Schrobenhausen ausgelöst. Die Polizei geht von einer Notlage aus, Taucher suchen den Fluss ab.

In Schrobenhausen läuft derzeit ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei. Am Ufer der Paar wurden Kleidungsstücke und Schuhe auf einem Baumstumpf aufgefunden, von dem Besitzer oder der Besitzerin fehlt jede Spur. Daher geht die Polizei aktuell von einer Person in Wassernot aus.

Kleidung an der Paar bei Schrobenhausen gefunden: Polizei geht von Notlage aus

Strömungsretter der Wasserrettungseinheiten sind aktuell im Fließgewässer unterwegs, ebenso wie Taucher. Ein Rettungshubschrauber ist die Paar bereits mehrfach abgeflogen und hat von oben die Suchmaßnahmen unterstützt. (AZ)