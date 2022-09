Schrobenhausen

19:00 Uhr

Kreiskrankenhaus braucht eine Million Euro mehr für Energie

Das Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen will die gestiegenen Energiekosten durch eine höhere Auslastung kompensieren.

Plus Die Energiekrise schlägt sich auch auf den Gesundheitsbereich nieder. Weil die Mehrkostennicht weitergegeben werden können, muss die Einrichtung jetzt rentabler werden.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Die Energiekrise macht auch vor dem Kreiskrankenhaus nicht halt. Geschäftsführer Holger Koch rechnet allein dieses Jahr mit Mehrkosten insbesondere für Strom von 250.000 Euro. Und das ist erst der Anfang: Nächstes Jahr werden das Schrobenhausener Krankenhaus und das Altenheim in Steingriff voraussichtlich 1,1 Millionen Euro mehr für Energie ausgeben müssen. Dazu kommen – wie überall – Preissteigerungen beim Material dazu. Rund zehn Millionen Euro gibt das Kreiskrankenhaus jedes Jahr für notwendiges Equipment aus. „Wenn wir nur von einer Kostensteigerung von zehn Prozent ausgehen, dann können wir uns ausrechnen, was da auf uns zukommt“, sagte er am Donnerstag vor den Mitgliedern des Gesundheitsausschusses.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen