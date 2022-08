Kreiskrankenhaus: Pflegekräfte aus dem Ausland haben sich gut eingelebt

Seit April 2021 arbeiten am Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen fünf philippinische Pflegekräfte. Das ganze Haus half bei der Integration - mit Erfolg.

Im April vergangenen Jahres hat das Schrobenhausener Kreiskrankenhaus die ersten fünf philippinischen Pflegefachkräfte begrüßen können. Der Fachkräftemangel machte es notwendig, die qualifizierten Kräfte, die in ihrem Heimatland einen Universitätsabschluss gemacht haben, über eine Agentur anzusprechen. Die Asiatinnen und Asiaten fühlen sich offenbar sehr wohl in ihrer neuen Umgebung, denn sie haben ihren Arbeitgeber für die Auszeichnung „Best Places to Work for international Nurses in Germany“ vorgeschlagen.

Die Kolleginnen und Kollegen am Kreiskrankenhaus haben dafür auch einiges getan. „Wir haben dafür gesorgt, dass sie anfänglich immer eine Kollegin oder einen Kollegen bei sich hatten, bis sie selbst gesagt haben, dass sie keine Unterstützung mehr benötigen“, sagt Pflegedienstleiterin Isabella Fischer.

Fünf Pflegekräfte von den Philippinen arbeiten am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen

Für eine kleine Klinik wie die in Schrobenhausen war die Ankunft der philippinischen Fachkräfte ein kleines Abenteuer. Wie sollte die Ankunft geplant werden? Welche Erwartungen haben die neuen Kolleginnen und Kollegen? Das waren Fragen, die intern vielfach diskutiert wurden. Glücklicherweise brachte Isabella Fischer Erfahrungen bei der Integration von ausländischen Fachkräften mit. Dennoch waren mehrere Abteilungen mit dem Unterfangen beschäftigt: Von der Personalabteilung, die den Wohnraum und Möbel organisierte, über die Haustechnik, die das Haus liebevoll renovierte bis hin zur Marketingleitung, die dank Auslandserfahrungen mit ihren Englischkenntnissen aushalf.

Fischer begleitete die neuen Kolleginnen und Kollegen bei Behördengängen, bei der Kontoeröffnung und beim Abschließen des Handyvertrags. „So ein Start in einem fremden Land ist nicht einfach. Da wollten wir so viel wie möglich unterstützen, damit sie sich schnell einleben und sich wohlfühlen können“, so die Pflegedienstleiterin. Außerdem gab es einen Willkommenstag, bei dem die neuen Kollegen in die relevanten Fachbereiche eingewiesen wurden. Der Betriebsrat bot eine Hausführung an und schließlich gab es ein Frühstück, bei dem man sich austauschen konnte. Um die Sprachkenntnisse der Fünf noch weiter zu festigen, bot das Krankenhaus einen Deutschkurs an.

„Unsere philippinischen Kollegen unterstützen uns enorm“, erklärt Isabella Fischer. Die drei Frauen und zwei Männer kamen bereits mit einer vollen Anerkennung nach Schrobenhausen, sodass sie sofort als examinierte Pflegefachkräfte tätig werden dürfen. (AZ)