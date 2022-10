Kreiskrankenhaus Schrobenhausen: Besuche sind wieder möglich

Weil in der Klinik Corona ausgebrochen war, wurde vorübergehend ein Besuchsverbot verhängt. Das ist ab Freitag passé. Es gibt trotzdem ein paar Regeln.

Ab diesem Freitag, 28. Oktober, können Angehörige wieder die Patientinnen und Patienten im Schrobenhausener Kreiskrankenhaus besuchen. Die Klinikleitung hatte nach einem Corona-Ausbruch im Haus Anfang des Monats ein vorübergehendes Besuchsverbot ausgesprochen.

Kreiskrankenhaus Schrobenhausen: Patientenbesuche sind wieder möglich

Besucherinnen und Besucher müssen allerdings weiterhin einige Hygieneregeln beachten. So gilt wieder je Patient pro Tag ein Besucher für eine Stunde. Die Besuchszeiten finden montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr und von 17 bis 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 14 Uhr statt. Außerdem muss ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis mitgebracht werden, also entweder ein Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Selbsttests sind nicht zulässig. Dies gilt auch für geimpfte und genesene Besucher. Außerdem besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske. (AZ)