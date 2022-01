Schrobenhausen

Kreiskrankenhausen Schrobenhausen: Weniger Defizit als befürchtet

Plus Erst im Oktober verkündete Geschäftsführer Holger Koch, dass das Schrobenhausener Kreiskrankenhaus ein Defiziz von satten 5,3 Millionen Euro verbucht. Nun wurden die Zahlen nochmal korrigiert.

Von Claudia Stegmann

Normalerweise sorgen Berichte über das Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen für lange Gesichter. Zumindest in finanzieller Hinsicht. Erst im Oktober vergangenen Jahres hatte Geschäftsführer Holger Koch die schlechte Botschaft überbringen müssen, dass das Defizit der Einrichtung um das doppelte höher sein wird als erwartet – Corona sei Dank. Wer nicht unbedingt musste, ging nicht ins Krankenhaus, Operationen wurden verschoben. Weil weniger Patienten weniger Erlöse bedeuten, ging am Ende die Rechnung nicht auf. Koch prognostizierte 5,3 Millionen Euro Miese statt der geplanten 2,8 Millionen Euro.

